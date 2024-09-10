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        Mardin'de Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine giysi desteği

        Mardin'de Türk Kızılay Artuklu Şubesince, ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet desteğinde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 17:04 Güncelleme: 10.09.2024 - 17:06
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        Mardin'de Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine giysi desteği
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        Mardin'de Türk Kızılay Artuklu Şubesince, ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet desteğinde bulunuldu.

        Türk Kızılay Artuklu Şubesinden yapılan açıklamaya göre, şube bünyesinde farklı birimlerde görevli personel ve gönüllüler tarafından 210 aileye 4 bin 900 kıyafet ulaştırıldı.

        Şube Başkanı Şehmus Arı, kentte faaliyetleri her alanda artırarak hizmet vermeye çalıştıklarını belirterek, bu tür organizasyonların devamı için iş insanlarından destek beklediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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