Mardin'de Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine giysi desteği
Mardin'de Türk Kızılay Artuklu Şubesince, ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet desteğinde bulunuldu.
Mardin'de Türk Kızılay Artuklu Şubesince, ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet desteğinde bulunuldu.
Türk Kızılay Artuklu Şubesinden yapılan açıklamaya göre, şube bünyesinde farklı birimlerde görevli personel ve gönüllüler tarafından 210 aileye 4 bin 900 kıyafet ulaştırıldı.
Şube Başkanı Şehmus Arı, kentte faaliyetleri her alanda artırarak hizmet vermeye çalıştıklarını belirterek, bu tür organizasyonların devamı için iş insanlarından destek beklediklerini kaydetti.
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