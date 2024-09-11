Mardin'de panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.
Selahaddin Eyyubi Mahallesi Vatan Caddesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen panelvan ile 06 DGL 660 plakalı sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1 kişi, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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