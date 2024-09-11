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        Mardin'de panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 10:55 Güncelleme: 11.09.2024 - 10:55
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        Mardin'de panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.

        Selahaddin Eyyubi Mahallesi Vatan Caddesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen panelvan ile 06 DGL 660 plakalı sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 1 kişi, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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