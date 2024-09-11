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        Mardin'de bir kırsal mahalleye Dicle Elektrik'ten 13 milyon liralık yatırım

        Mardin'de kırsal bir mahalleye Dicle Elektrik tarafından 13 milyon liralık yatırım yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 12:03 Güncelleme: 11.09.2024 - 12:03
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        Mardin'de bir kırsal mahalleye Dicle Elektrik'ten 13 milyon liralık yatırım
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        Mardin'de kırsal bir mahalleye Dicle Elektrik tarafından 13 milyon liralık yatırım yapılacağı bildirildi.

        Şirketten yapılan açıklamada, yatırımlarıyla şehir merkezlerinde kayıp kaçak oranını yüzde 17'ye indirerek, enerji kalitesini artıran şirketin, aynı başarıyı kırsalda da elde etmek üzere yatırımlarını artırdığı belirtildi.

        Açıklamada, bu kapsamda Mardin'in merkez Artuklu ilçesine bağlı Cevizlik Mahallesi'nde mevcut dağıtım trafolarına ek olarak kurulacak 400 kVA ve 160 kVA gücündeki trafolar sayesinde hem enerji kapasitesinin artırılacağı hem gelecekteki enerji talebi karşılanabileceği kaydedildi.

        193 direk arasında yer alan ve olumsuz hava koşulları esnasında kısa devrelere neden olduğu tespit edilen mevcut iletkenlerin sökülerek yerine 9,5 kilometre uzunluğunda izolasyonlu alpek kabloların döşeneceği aktarılan açıklamada, yatırım bölgesindeki cadde ve sokaklara ise 135 aydınlatma lambası monte edileceği bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Mardin İl Müdürü Halil Homan, elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karşılamak ve mevcut sorunları tamamen çözmek amacıyla ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

        Homan, "Kırsal Cevizlik Mahallesi'nde yapacağımız 13,4 milyon lira tutarındaki yatırımla bölgenin enerji altyapısını tamamen yeniliyoruz. Bu yatırımın ardından Cevizlik'te uzun yıllar enerji sorunu yaşanmayacak. Kırsal mahallelerde gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ile enerji kalitesini şehir merkezlerindeki seviyeye getireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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