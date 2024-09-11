Midyat'ta şüpheli ölüm
Mardin'in Midyat ilçesinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılan çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Mardin'in Midyat ilçesinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılan çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İddiaya göre, F.T. (15), çakmak gazı kokladıktan bir süre sonra fenalaştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
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