Midyat'ta şüpheli ölüm

Çocuğun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, F.T. (15), çakmak gazı kokladıktan bir süre sonra fenalaştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.