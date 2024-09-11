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        Mardin'de öğrencilere kırtasiye desteği

        Mardin'de 110 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 13:30 Güncelleme: 11.09.2024 - 13:33
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        Mardin'de öğrencilere kırtasiye desteği
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        Mardin'de 110 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunuldu.

        Help Yetim Derneği tarafından Cumhuriyet İlkokulu'nda okuyan 110 öğrenciye kırtasiye dağıtımı yapıldı.

        Help Yetim Derneği Mardin Temsilcisi Abdurrahim Güneş, öğrencilere kırtasiye desteğinde bulunduklarını söyledi.

        Güneş, "Çalışmamız hayırseverlerin gönderdiği yardımlar ölçüsünde devam edecektir. Öğrencilerin sevincine şahit olduk. Projemiz diğer okullarda da devam edecektir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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