Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Kurulu yapıldı

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanlığına mevcut başkan Orhan Kandemir yeniden seçildi.

Merkez Artuklu ilçesinde Öğretmenevi'nde Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Tek liste halinde gidilen genel kurulda, Kandemir yeniden genel başkanlığa seçildi.

Kandemir, olağan genel kurulunun korucu camiasına hayırlı olmasını diledi.

Yaklaşık bir yıl önce eski genel başkanın istifası üzerine yönetim kurulu kararı ile genel başkanlığa getirildiğini anımsatan Kandemir, şöyle konuştu:

"Güvenlik korucularımıza, şehit ailelerimize ve gazilerimize layık olmaya çalışacağım. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağım. Güvenlik korucularımızın, şehit ailelerimizin, gazilerimizin haklarını savunacağız. Bu noktada elimden geleni yapmaya çalışacağım." Son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde devletin güvenlik korucularının özlük haklarında yaptığı düzenlemeler sayesinde çok önemli haklara sahip olduğunu aktaran Kandemir, güvenlik korucularının görevlerini özveriyle sürdürdüğü belirtti.