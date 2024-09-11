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        Mardin 1969 Spor Yekta Sönmez'i kiralık olarak kadrosuna kattı

        Mardin 1969 Spor Pendikspor'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Yekta Sönmez'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 16:10 Güncelleme: 11.09.2024 - 16:20
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        Mardin 1969 Spor Yekta Sönmez'i kiralık olarak kadrosuna kattı
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        Mardin 1969 Spor Pendikspor'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Yekta Sönmez'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulübün tesislerinde yapılan imza töreninde Sönmez ile sözleşme imzalandı.

        İmza töreninde Mardin 1969 Spor Sportif Direktörü Rıdvan Sönmez de hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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