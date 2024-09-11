Mardin 1969 Spor Yekta Sönmez'i kiralık olarak kadrosuna kattı
Mardin 1969 Spor Pendikspor'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Yekta Sönmez'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Mardin 1969 Spor Pendikspor'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Yekta Sönmez'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulübün tesislerinde yapılan imza töreninde Sönmez ile sözleşme imzalandı.
İmza töreninde Mardin 1969 Spor Sportif Direktörü Rıdvan Sönmez de hazır bulundu.
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