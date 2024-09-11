Mardin 1969 Spor Fikret Sevilgen ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Mardin 1969 Spor, Kepez Spor'dan 30 yaşındaki defans oyuncusu Fikret Sevilgen ile sözleşme imzaladı.
Mardin 1969 Spor, Kepez Spor'dan 30 yaşındaki defans oyuncusu Fikret Sevilgen ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp binasında düzenlenen imza töreninde Sevilgen ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
İmza töreninde Sportif Direktör Rıdvan Sönmez de hazır bulundu.
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