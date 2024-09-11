Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Mardin Valiliğini ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, çeşitli ziyaret ve denetimlerde bulunmak üzere Mardin'e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı, beraberinde Jandarma İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ile Valiliğe geçti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Orgeneral Çardakcı ile beraberindekiler Vali Tuncay Akkoyun ile makamında görüştü.