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        Mardin'de yaya polis devriyesi uygulaması başlatıldı

        Mardin'de yaya polis devriyesi uygulaması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 13:07 Güncelleme: 12.09.2024 - 14:03
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        Mardin'de yaya polis devriyesi uygulaması başlatıldı
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        Mardin'de yaya polis devriyesi uygulaması başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2024 turizm sezonunda şehirde güvenliği artırmak amacıyla yaya polis devriyesi uygulaması başlatıldı.

        Uygulama kapsamında Mardin'de, yerli ve yabancı ziyaretçilerin güvenli bir ortamda şehri gezebilmeleri için devriye hizmetleri güçlendirildi.

        Turistik bölgelerde görevlendirilen yaya polis ekipleri, başta tarihi 1. Cadde olmak üzere kentin önemli turistik noktalarında halkla iç içe devriye gezerek, turistlere rehberlik ve güvenlik hizmeti sunacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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