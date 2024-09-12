Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Kızıltepe ilçesini ziyaret etti

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Kızıltepe ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Vali Akkoyun Hükümet Konağında Kaymakam Abdullah Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir ve kurum amirleri tarafından karşılandı.

Daha sonra Kaymakamlık makamında Vali Akkoyun başkanlığında Kızıltepe Kaymakamı Şahin, Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü Özdemir ve ilgili kurum amirlerinin katıldığı toplantıda asayiş ve güvenlik konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Buradaki toplantının ardından Vali Akkoyun, Kızıltepe Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren kurumları ziyaret ederek personel ve vatandaşlarla görüştü. Vali Akkoyun, daha sonra Kızıltepe Cumhuriyet Meydanında esnafı ziyaret etti. İlçedeki Özel Mardin Engelli Bakım Merkezini de ziyaret eden Akkoyun, buradaki çalışmalar hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam'dan bilgi aldı. Vali Akkoyun, beraberindeki heyetle kırsal Ziyaret ve Eroğlu mahallelerini ziyaret etti. Mahallelerde muhtarlardan sorun ve taleplerle ilgili bilgi alan Akkoyun, vatandaşlarla görüştü.