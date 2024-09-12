Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Kızıltepe ilçesini ziyaret etti
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Kızıltepe ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Kızıltepe ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Vali Akkoyun Hükümet Konağında Kaymakam Abdullah Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir ve kurum amirleri tarafından karşılandı.
Daha sonra Kaymakamlık makamında Vali Akkoyun başkanlığında Kızıltepe Kaymakamı Şahin, Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü Özdemir ve ilgili kurum amirlerinin katıldığı toplantıda asayiş ve güvenlik konularında değerlendirmelerde bulunuldu.
Buradaki toplantının ardından Vali Akkoyun, Kızıltepe Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren kurumları ziyaret ederek personel ve vatandaşlarla görüştü.
Vali Akkoyun, daha sonra Kızıltepe Cumhuriyet Meydanında esnafı ziyaret etti.
İlçedeki Özel Mardin Engelli Bakım Merkezini de ziyaret eden Akkoyun, buradaki çalışmalar hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam'dan bilgi aldı.
Vali Akkoyun, beraberindeki heyetle kırsal Ziyaret ve Eroğlu mahallelerini ziyaret etti.
Mahallelerde muhtarlardan sorun ve taleplerle ilgili bilgi alan Akkoyun, vatandaşlarla görüştü.
Akkoyun, devletin tüm kurumlarının vatandaşların mutlu ve huzurlu yaşaması için gece gündüz demeden görev yaptığını söyledi.
Kamu hizmetlerini yürütürken vatandaşlardan gelen önerilere büyük önem verdiklerini dile getiren Akkoyun, " Mardinli ve Kızıltepeli hemşehrilerimin huzur, birlik, beraberlik ve kardeşlikten yana gösterdiği duruş bizleri mutlu ediyor. Rabb'im birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.