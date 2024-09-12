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        Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Mardin'in Artuklu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 18:25 Güncelleme: 12.09.2024 - 18:25
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        Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kırsal Esentepe Mahallesi'nde 2 kişi arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, üzerindeki tabancayla A.K'ye (28) ateş etti.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, A.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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