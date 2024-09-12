Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Mardin'in Artuklu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Mardin'in Artuklu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kırsal Esentepe Mahallesi'nde 2 kişi arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, üzerindeki tabancayla A.K'ye (28) ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, A.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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