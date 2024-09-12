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        Mardin'de elektrik akımına kapılan işçi öldü

        Mardin'in Dargeçit ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 22:24 Güncelleme: 12.09.2024 - 22:24
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        Mardin'de elektrik akımına kapılan işçi öldü
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        Mardin’in Dargeçit ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı kırsal Sümer Mahallesi'nde inşaatta çalışan S.K. (22), elektrik akımına kapıldı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Dargeçit Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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