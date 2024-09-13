Mardin'de 8 eve gizlenen çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Olay ile ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, evlerde gizlenmiş makineli tüfek, 8 piyade tüfeği, 8 kalaşnikof, 7 tabanca, 5 av tüfeği, 5 bin 144 fişek, balistik yelek ve keskin nişancı dürbünü ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 10 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Derik ilçesindeki jandarma sorumluluk sahasında 8 ayrı ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi.

Mardin'de 8 eve düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.