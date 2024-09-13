Mardin'de devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Subaşı mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 KJ 4380 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada M.G, M.A.D, B.D, H.D, Z.D, S.Z.D, D.D. ve R.D. yaralandı.
Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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