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        Mardin'de devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 22:12 Güncelleme: 13.09.2024 - 22:15
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        Mardin'de devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Subaşı mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 KJ 4380 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada M.G, M.A.D, B.D, H.D, Z.D, S.Z.D, D.D. ve R.D. yaralandı.

        Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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