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        AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'ya, Muhtarlar Derneğinden ziyaret

        Mardin Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mehmet Nas ve muhtarlar, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu'yu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 14:21 Güncelleme: 14.09.2024 - 14:21
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        AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'ya, Muhtarlar Derneğinden ziyaret
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        Mardin Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mehmet Nas ve muhtarlar, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu'yu ziyaret etti.

        İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Nas ve muhtarlar, AK Parti Mardin İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek İl Başkanı Mehmet Uncu ile bir araya geldi.

        Uncu, muhtarların her türlü sıkıntı ve isteklerini çözüme kavuşturmak için ellerinden geleni yaptıklarını aktardı.

        Muhtarların emek ve çabaları sayesinde mahallelerin daha yaşanılabilir hale geldiğini ifade eden Uncu, ziyaretler için teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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