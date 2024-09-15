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        MAÜ Rektörü Prof. Dr. Özcoşar, AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'yu ziyaret etti

        Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu'yu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 15:57 Güncelleme: 15.09.2024 - 16:09
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        MAÜ Rektörü Prof. Dr. Özcoşar, AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'yu ziyaret etti
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        Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu'yu ziyaret etti.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Özcoşar, AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Mehmet Uncu ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

        Başkan Uncu, ziyaretlerinden dolayı Rektör Özcoşar'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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