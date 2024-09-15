MAÜ Rektörü Prof. Dr. Özcoşar, AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'yu ziyaret etti

Başkan Uncu, ziyaretlerinden dolayı Rektör Özcoşar'a teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Özcoşar, AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Mehmet Uncu ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

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