Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de taksi ve otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 09:51 Güncelleme: 16.09.2024 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de taksi ve otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        13 Mart Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilmeyen taksi ve otomobil çarpıştı.

        Kazada, A.Y. (29), V.A. (27), O.D. (31), H.A. (24) ve İ.M. (26) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TIR ve servis minibüsü çarpıştı! Ölenler var!
        TIR ve servis minibüsü çarpıştı! Ölenler var!
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        Önce ağabey sonra kardeş... 2 yıl arayla ağlatan kader!
        Önce ağabey sonra kardeş... 2 yıl arayla ağlatan kader!
        Meteoroloji'den uyarı! Bu saatlere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den uyarı! Bu saatlere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        İlk özel uzay yürüyüşü sona erdi
        İlk özel uzay yürüyüşü sona erdi
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        Okul çağındaki çocuklarda "ekran süresi" uyarısı
        Okul çağındaki çocuklarda "ekran süresi" uyarısı
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        Babası annesini öldüren oğul, babasına saldırdı
        Babası annesini öldüren oğul, babasına saldırdı
        Uzayda 'mahsur kalan' astronotların bir günü nasıl geçiyor?
        Uzayda 'mahsur kalan' astronotların bir günü nasıl geçiyor?
        Bekçiyi yaralayan kadın etkisiz hale getirildi
        Bekçiyi yaralayan kadın etkisiz hale getirildi
        Ertuğrul Doğan'dan flaş hakem tepkisi!
        Ertuğrul Doğan'dan flaş hakem tepkisi!
        AB'den Eyüp Sabri Tuncer ürünlerine yasak
        AB'den Eyüp Sabri Tuncer ürünlerine yasak
        Dev maçta kazanan yok!
        Dev maçta kazanan yok!
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        Oğuzhan Genç yazdı: Seriye "ara" verdi
        Oğuzhan Genç yazdı: Seriye "ara" verdi

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mardin'de düğüne katıldı
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mardin'de düğüne katıldı
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mardin'de nikah şahidi oldu
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mardin'de nikah şahidi oldu
        MAÜ Rektörü Prof. Dr. Özcoşar, AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'yu ziyaret e...
        MAÜ Rektörü Prof. Dr. Özcoşar, AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'yu ziyaret e...
        Mardin'de bir kişiyi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi tut...
        Mardin'de bir kişiyi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi tut...
        Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralı; kaza kamerada
        Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralı; kaza kamerada
        Ahmet Türk'ün 3 yeğeni, 'darp' iddiasıyla tutuklandı
        Ahmet Türk'ün 3 yeğeni, 'darp' iddiasıyla tutuklandı