Mardin'de taksi ve otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
13 Mart Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilmeyen taksi ve otomobil çarpıştı.
Kazada, A.Y. (29), V.A. (27), O.D. (31), H.A. (24) ve İ.M. (26) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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