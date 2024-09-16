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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı tutuklandı

        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 13:19 Güncelleme: 16.09.2024 - 13:22
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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı tutuklandı
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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için 9-15 Eylül'de çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda aralarında "hırsızlık" ile "uyuşturucu madde ticareti" suçlarından "31 yıl 6 ay 20 gün, "dolandırıcılık" suçundan "15 yıl 1 ay" hapis cezası alan firari 2 hükümlünün de bulunduğu 44 kişi yakalandı.

        Gözaltına alınan 44 kişiden 8'i emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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