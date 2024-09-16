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        Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 19:13 Güncelleme: 16.09.2024 - 19:13
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        Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Yeni Mahalle'de iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada Ramazan K. (59) ve Engin K. (43) açılan ateş sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Engin K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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