Mardin'de kar manzarası dronla görüntülendi

Tarihi ve kültürel yapılarıyla adeta açık hava müzesi konumundaki Mardin'de kar manzarası dronla kaydedildi.

Camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle son yılların en önemli cazibe merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen kentte, kar yağışının ardından seyirlik manzaralar oluştu.

Mardin Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, karla buluşan Mardin'in dronla kaydedilen görüntüleri yer aldı.

Paylaşımda, "Zamana şahitlik eden taş duvarları, dar sokaklarında gizlenmiş geçmişin izleri ve her köşesinde yaşanmış hikayeleri ile beyaz örtüye büründü. Mardin, her haliyle çok güzel, her zaman çok güzel." ifadelerine yer verildi.