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        Okul Sporları Kros Grup Yarışları, Mardin'de yapıldı

        Mardin'de 13 ilden 600 sporcunun katılımı ile Okul Sporları Kros Grup Yarışmaları yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 19:14 Güncelleme: 15.02.2025 - 19:33
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        Okul Sporları Kros Grup Yarışları, Mardin'de yapıldı
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        Mardin'de 13 ilden 600 sporcunun katılımı ile Okul Sporları Kros Grup Yarışmaları yapıldı.

        Sporcular, Artuklu Kapalı Spor Salonu önünde hazırlanan parkurda yarıştı.

        Takım ve ferdi kategorilerinde mücadele eden sporcular, 2 ila 5 bin metre arasında değişen parkurlarda derece için ter döktü.

        Yarışmalarda yıldız erkekler takım kategorisinde Siirt Orgeneral Eşref Bitlis Ortaokulu, yıldız kızlarda Bingöl Mevlana Ortaokulu, genç erkek ve genç kız takım kategorilerinde ise Van Spor Lisesi birinci oldu.

        Ferdi yarışmalarda ise yıldız erkeklerde Muhammed Yıldırım, yıldız kızlarda Helin Çatkın, genç kız A kategorisinde Elif Akçiçek, genç kız B kategorisinde Rukiye Güleyman, genç erkeklerde ise Ali Bıçakçı birinciliğe ulaştı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmalara Mardin, Diyarbakır, Van, Bitlis, Muş, Bingöl, Adıyaman, Hakkari, Şırnak, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Elazığ'dan sporcuların katıldığını belirterek, "Dereceye girenler Türkiye finaline gidiyor. Kros zor bir etap, burada dereceye girenler Türkiye'de de dereceye giriyor." ifadelerini kullandı.

        Mardin'in bir spor şehri olduğunu aktaran Birlik, "Yapılan modern tesislerde sporcularımızı ağırlıyoruz. Milli sporcularımız yetişiyor. Mardin’de milli sporcularımızın sayıları arttı. Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, spor tesislerinin kapasitesini neredeyse yüzde 300 artırdı. Bu konuda bize destek veren Valimize ve Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Öğrencilerden Elif Akçiçek de 5 yıldır atletizmle ilgilendiğini ve 3 bin metrede birinciliğe ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Elif Akçiçek, "Parkur çok güzeldi. Parkurda bulunan iniş ve çıkışlar, yarışmaya heyecan katıyordu. Temmuz ayında Olimpiyat Yıldızları Yarışması var. Orada da başarılı olmayı hedefliyorum." dedi.

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        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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