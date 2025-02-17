Midyat'ta kasap ve marketler denetlendi

Midyat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kasap ve marketlerde denetim yaptı.

Ekipler, kasap ve marketlerdeki et ve tavuk reyonlarında gerçekleştirdiği denetimlerde, temizlik, ruhsat, hijyen kuralları ve ürün gramajlarını incelendi.

Belediye Başkanı Veysi Şahin, yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirtti.

Zabıta ekiplerinin gıda güvenliği konusunda ilçedeki kasap ve marketlerde denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü aktaran Şahin, "Kurallara uyan ve halkın sağlığına önem veren esnafımıza teşekkür ediyorum. Bu tür denetimleri hem kendileri açısından hem de vatandaşın sağlığı açısından olumlu buluyorum. Denetimler, hijyen standartlarını yükseltmek ve vatandaşlara sağlıklı gıda sunmak amacıyla aralıksız devam edecektir." ifadelerini kullandı.