AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'dan AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongresi'ne davet

Uncu, tüm vatandaşları kongreye davet etti.

"Adında AK, Işığında İstikbal' dedik. Bu yeni sloganımız, aynı zamanda olağan kongre sürecinde kullandığımız umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti şiarımızın da genel çerçevesini çizmekte, açacağımız her yeni sayfada umudu, icraatı ve sağlam bir istikbali hedeflemektedir."

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