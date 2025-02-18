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        Mardin'de 2 çocuğun öldüğü trafik kazasına ilişkin yargılanan sürücüye 6 yıl 12 ay hapis cezası

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, geçen yıl otomobilin çarpması sonucu 2 çocuğun öldüğü kazaya ilişkin davada tutuklu yargılanan sürücü, 6 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 18:15 Güncelleme: 18.02.2025 - 18:15
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        Mardin'de 2 çocuğun öldüğü trafik kazasına ilişkin yargılanan sürücüye 6 yıl 12 ay hapis cezası
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, geçen yıl otomobilin çarpması sonucu 2 çocuğun öldüğü kazaya ilişkin davada tutuklu yargılanan sürücü, 6 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık N.Ç, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Kazada hayatını kaybeden İbrahim Halil Bumanhan (10) ve Orhan Kemal Duva'nın (10) aileleri ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

        Sanık N.Ç, önceki savunmasını tekrarlayarak, "Çarpmamak için frene bastım ve direksiyonu çevirdim ancak engel olamadım. Olay nedeniyle çok pişmanım ve üzgünüm. Tahliyemi talep ediyorum. Verilecek karara saygı duyarım." dedi.

        Davaya müşteki olarak katılan çocukların anne ve babaları ise şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılması talebinde bulundu.

        Ailenin avukatları da sanığın tutukluk halinin devamı ile "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyetince, sanık N.Ç'ye "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl 12 ay hapis cezası verildi.

        Heyet, sanığın kusur durumunu ve suçun işleniş şeklini dikkate alarak, TCK'nin 53/6 maddesi gereğince sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına, geri almanın hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girmesine, sürenin, cezanın tümüyle infazdan itibaren işlemeye başlamasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        - Olay

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 14 Temmuz 2024'te N.Ç'nin kullandığı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Halil Bumanhan ve Orhan Kemal Duva'ya çarpmış, ağır yaralanan iki çocuk Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Bumanhan kaza günü, Duva ise bir gün sonra yaşam mücadelesini kaybetmiş, kaza anı başka bir aracın güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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