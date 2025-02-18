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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mardin'de ziyaretlerde bulundu

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 19:36 Güncelleme: 18.02.2025 - 19:36
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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mardin'de ziyaretlerde bulundu
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Bakan Yerlikaya, kentteki temasları kapsamında Valilik ziyaretinde bulundu.

        Şeref defterini imzalayan Yerlikaya, Vali Tuncay Akkoyun ile makamında görüştü.

        Daha sonra AK Parti Mardin İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Yerlikaya, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililerle bir araya geldi.

        Buradan merkez Artuklu ilçesindeki Birinci Cadde'ye geçen Bakan Yerlikaya, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

        Mardin Olgunlaşma Enstitüsünü de ziyaret eden Yerlikaya, usta öğreticilerle görüştü.

        Ziyaretlerde Yerlikaya'ya AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ile Muhammed Adak da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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