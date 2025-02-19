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        Mardin'de "Harput'tan Mardin'e Destansı Türküler" konseri düzenlendi

        Mardin'de, "Harput'tan Mardin'e Destansı Türküler" konseri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 17:33 Güncelleme: 19.02.2025 - 17:36
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        Mardin'de "Harput'tan Mardin'e Destansı Türküler" konseri düzenlendi
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        Mardin'de, "Harput'tan Mardin'e Destansı Türküler" konseri verildi.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda konser etkinliği düzenlendi.

        Sahne alan Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu, Harput ve Mardin yöresine ait türküler seslendirdi.

        Konserin ardından sanatçılara teşekkür plaketi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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