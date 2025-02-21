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        Mardin'de tıra çarpan tankerin sürücüsü yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tıra çarpan tankerin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 13:03 Güncelleme: 21.02.2025 - 13:28
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        Mardin'de tıra çarpan tankerin sürücüsü yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tıra çarpan tankerin sürücüsü yaralandı.

        İpek Mahallesi Çevre yolunda sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen tanker, tıra çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, tankerin sürücüsü yaralandı.

        Yaralı, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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