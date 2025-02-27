Mardin Büyükşehir Belediyesi 63 okula oyuncak setleri dağıttı
Mardin'in Derik ilçesinde 63 okuldaki 1520 anasınıfı öğrencisine oyuncak setleri dağıtıldı.
Mardin'in Derik ilçesinde 63 okuldaki 1520 anasınıfı öğrencisine oyuncak setleri dağıtıldı.
Derik Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Derik Kaymakamlığının başlattığı projeye Mardin Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle ilçenin kırsal mahallelerindeki 63 okulun 1520 anasınıfı öğrencisine oyuncak setleri hediye edildi.
Proje kapsamında, Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu anasınıfı öğrencilerine oyuncak setlerini verdi.
Öğrenci ve veliler, Bayraklı ve Eroğlu'na duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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