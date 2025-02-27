Mardin Büyükşehir Belediyesi 63 okula oyuncak setleri dağıttı

Öğrenci ve veliler, Bayraklı ve Eroğlu'na duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Derik Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Derik Kaymakamlığının başlattığı projeye Mardin Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle ilçenin kırsal mahallelerindeki 63 okulun 1520 anasınıfı öğrencisine oyuncak setleri hediye edildi.

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