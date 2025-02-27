Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Büyükşehir Belediyesi 63 okula oyuncak setleri dağıttı

        Mardin'in Derik ilçesinde 63 okuldaki 1520 anasınıfı öğrencisine oyuncak setleri dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 14:48 Güncelleme: 27.02.2025 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Büyükşehir Belediyesi 63 okula oyuncak setleri dağıttı
        ABONE OL

        Mardin'in Derik ilçesinde 63 okuldaki 1520 anasınıfı öğrencisine oyuncak setleri dağıtıldı.

        Derik Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Derik Kaymakamlığının başlattığı projeye Mardin Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle ilçenin kırsal mahallelerindeki 63 okulun 1520 anasınıfı öğrencisine oyuncak setleri hediye edildi.

        Proje kapsamında, Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu anasınıfı öğrencilerine oyuncak setlerini verdi.

        Öğrenci ve veliler, Bayraklı ve Eroğlu'na duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        DEM heyetinin Öcalan görüşmesi bitti
        DEM heyetinin Öcalan görüşmesi bitti
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        Buket çocuklarını okuldan alacaktı... Eski eşe yaylım ateşi!
        Buket çocuklarını okuldan alacaktı... Eski eşe yaylım ateşi!
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Trafikteki kavgada ünlü mimarı öldüren polis hakkında iddianame!
        Trafikteki kavgada ünlü mimarı öldüren polis hakkında iddianame!
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        İstanbul'da restorana silahlı saldırı! Yaralılar var!
        İstanbul'da restorana silahlı saldırı! Yaralılar var!
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!

        Benzer Haberler

        Mardin'de kazada ayağı kırılan eşeğe protez takıldı
        Mardin'de kazada ayağı kırılan eşeğe protez takıldı
        3 kişinin öldüğü silahlı 'kız isteme' kavgasında 7 tutuklama
        3 kişinin öldüğü silahlı 'kız isteme' kavgasında 7 tutuklama
        Mardin'de otomobilin yayalara çarptığı kaza güvenlik kamerasında
        Mardin'de otomobilin yayalara çarptığı kaza güvenlik kamerasında
        Otomobilin, yayalara çarpması kamerada
        Otomobilin, yayalara çarpması kamerada
        Mardin'de kırık ayağı ampute edilen eşeğe protez takıldı
        Mardin'de kırık ayağı ampute edilen eşeğe protez takıldı
        Mardin Büyükşehir Belediyesi ramazan öncesi denetimlerini sıkılaştırdı
        Mardin Büyükşehir Belediyesi ramazan öncesi denetimlerini sıkılaştırdı