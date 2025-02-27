Mardin'de ramazan öncesi cami ve mescitler temizlendi

Açıklamada, ramazan ayı boyunca temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının periyodik olarak sürdürüleceği kaydedildi.

Ekiplerin halı yıkama, dezenfeksiyon ve genel temizlik işlemlerini titizlikle gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, ibadethanelerin ortak kullanım alanlarında hijyen standartlarını en üst seviyeye çıkarılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca ramazan ayı öncesinde cami, mescit ve diğer ibadethanelerde temizlik yapıldı.

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