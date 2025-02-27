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        Mardin'de ramazan öncesi cami ve mescitler temizlendi

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki camileri ramazan ayına hazırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 16:54 Güncelleme: 27.02.2025 - 17:29
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        Mardin'de ramazan öncesi cami ve mescitler temizlendi
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki camileri ramazan ayına hazırlıyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca ramazan ayı öncesinde cami, mescit ve diğer ibadethanelerde temizlik yapıldı.

        Ekiplerin halı yıkama, dezenfeksiyon ve genel temizlik işlemlerini titizlikle gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, ibadethanelerin ortak kullanım alanlarında hijyen standartlarını en üst seviyeye çıkarılmasının hedeflendiği ifade edildi.

        Açıklamada, ramazan ayı boyunca temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının periyodik olarak sürdürüleceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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