Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de 21 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yargılanan 2 sanığa hapis cezası

        Mardin'in Derik ilçesinde yaklaşık 3 yıl önce art arda meydana gelen, 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı iki kazaya ilişkin davada tutuksuz yargılanan sanıklardan tır şoförü Yunus Ş. 15 yıl 13 ay, Umut G. 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 17:30 Güncelleme: 27.02.2025 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de 21 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yargılanan 2 sanığa hapis cezası
        ABONE OL

        Mardin'in Derik ilçesinde yaklaşık 3 yıl önce art arda meydana gelen, 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı iki kazaya ilişkin davada tutuksuz yargılanan sanıklardan tır şoförü Yunus Ş. 15 yıl 13 ay, Umut G. 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan tır şoförleri Yunus Ş. ve Umut G, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Şirket yetkilileri K.G, M.A. ve K.M.G'nin katılmadığı duruşmada, kazada ölenlerin ve yaralananların yakınları hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, tır şoförleri tutuksuz 2 sanığın cezalandırılması, şirket yetkilisi 3 tutuksuz sanığın da beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

        Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatları, sanıkların cezalandırılması ve tutuklanmalarını talep etti.

        Sanıklardan Umut G. savunmasında, söz konusu kazada elinden geleni yaptığını ancak aracı durduramadığını ileri sürerek, "Ben de araçtaydım ve ölebilirdim. Kazada ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

        Yunus Ş. ise önceki beyanlarını tekrarladığını ifade etti.

        Mahkeme heyeti, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan tır şoförü Yunus Ş'nin 15 yıl 13 ay, Umut G'nin de "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

        Heyet, şirket yetkilisi sanıklar K.G, M.A. ve K.M.G. hakkında ise suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmamasını gerekçe göstererek, ayrı ayrı beraatlerini kararlaştırdı.

        Mahkeme heyeti, kusur durumunu ve suçun işleniş şeklini dikkate alarak, TCK'nin 53/6 maddesi gereğince sanık Yunus Ş'nin sürücü belgesinin 2 yıl 6 ay, sanık Umut G'nin sürücü belgesinin de 2 yıl süreyle geri alınmasına, geri almanın hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girmesine, sürenin, cezanın tümüyle infazdan itibaren işlemeye başlamasına karar verdi.

        Kazada yaşamını yitiren Baver Babür'ün babası Zeynettin Babür, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, verilen karardan memnun olmadıklarını söyledi.

        Kazada ölen avukat Baran Açan'ın babası Ramazan Açan da kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek şunları kaydetti:

        "Gerçekten literatürde az görülecek bir olaydı. Büyük bir infialdi. Bugün çıkan kararla içimiz ferahlamamıştır. Bu karara gönlümüz razı olmamıştır. Hangi kurum ve kuruluşun kusur ve ihmali varsa bu davaya müdahil olmasını istiyorduk."

        Mardin'in Derik ilçesi Üçyol mevkisinde 20 Ağustos 2022'de art arda meydana gelen kazada, 1 polis memuru şehit olmuş, 20 kişi hayatını kaybetmiş, 47 kişi yaralanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        AK Parti'den İmralı çağrısına ilk açıklama
        AK Parti'den İmralı çağrısına ilk açıklama
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Fenerbahçe kupada namağlup çeyrek finalde!
        Fenerbahçe kupada namağlup çeyrek finalde!
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        Buket çocuklarını okuldan alacaktı... Eski eşe yaylım ateşi!
        Buket çocuklarını okuldan alacaktı... Eski eşe yaylım ateşi!
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Trafikteki kavgada ünlü mimarı öldüren polis hakkında iddianame!
        Trafikteki kavgada ünlü mimarı öldüren polis hakkında iddianame!
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!

        Benzer Haberler

        Mardin'de ramazan öncesi cami ve mescitler temizlendi
        Mardin'de ramazan öncesi cami ve mescitler temizlendi
        Mardin'de kazada ayağı kırılan eşeğe protez takıldı
        Mardin'de kazada ayağı kırılan eşeğe protez takıldı
        Mardin Büyükşehir Belediyesi 63 okula oyuncak setleri dağıttı
        Mardin Büyükşehir Belediyesi 63 okula oyuncak setleri dağıttı
        3 kişinin öldüğü silahlı 'kız isteme' kavgasında 7 tutuklama
        3 kişinin öldüğü silahlı 'kız isteme' kavgasında 7 tutuklama
        Mardin'de otomobilin yayalara çarptığı kaza güvenlik kamerasında
        Mardin'de otomobilin yayalara çarptığı kaza güvenlik kamerasında
        Otomobilin, yayalara çarpması kamerada
        Otomobilin, yayalara çarpması kamerada