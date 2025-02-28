Mardin'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mardin-Diyarbakır kara yolu Akbağa Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 34 LK 8060 plakalı otomobil ile 06 DPT 908 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçlardaki Gazali T. (66), Abdulkadir T. (60) ve Halil Y. (15) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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