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        Mardin'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 11:16 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:16
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        Mardin'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Mardin-Diyarbakır kara yolu Akbağa Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 34 LK 8060 plakalı otomobil ile 06 DPT 908 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçlardaki Gazali T. (66), Abdulkadir T. (60) ve Halil Y. (15) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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