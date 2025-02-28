AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç'tan 28 Şubat açıklaması

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın 28. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

Kılıç, mesajında 28 Şubat darbesinin demokrasi tarihine asla unutmayacakları kara bir leke olarak yer edindiğini belirtti.

Kılıç, şunları kaydetti:

"Postmodern darbe olarak tarih kitaplarında yer edinen 28 Şubat'ta halkın oylarıyla meşru bir şekilde iktidara gelen yönetimi ele geçirerek kendi emellerini oluşturmak istediler. 28 Şubat'ın etkileri bin yıl sürecek denilerek milletimizi mağdur ederek derin izlere sebep oldular. Bunu sadece yönetimi ele geçirmek amacıyla düzenlenen askeri bir darbe olarak nitelendirmemek gerekir. O zamanın şartlarında kardeşliğimizi, birliğimizi, kültür ve geleneklerimizi de yok etme çabasına girdiler."