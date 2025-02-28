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        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Mardin'in Kızıltepe ve Mazıdağı ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 18:31 Güncelleme: 28.02.2025 - 18:31
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        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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        Mardin'in Kızıltepe ve Mazıdağı ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü, Kızıltepe ve Mazıdağı İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 5 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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