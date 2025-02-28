Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Mardin'in Kızıltepe ve Mazıdağı ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Mardin'in Kızıltepe ve Mazıdağı ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü, Kızıltepe ve Mazıdağı İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 5 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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