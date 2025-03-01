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        Mardin'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 11:36 Güncelleme: 01.03.2025 - 11:36
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        Mardin'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ilçede bazı adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 5 uzun namlulu silah, 5 tabanca, av tüfeği ve 588 fişek ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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