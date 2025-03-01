Mardin'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Bu kapsamda ilçede bazı adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.