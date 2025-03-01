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        Mardin Valisi Akkoyun, Mehmetçik'le iftar yaptı

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, askerlerle iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 22:01 Güncelleme: 01.03.2025 - 22:07
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        Mardin Valisi Akkoyun, Mehmetçik'le iftar yaptı
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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, askerlerle iftarda bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Akkoyun, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Korgeneral Hulusi Sayın Kışlası'nı ziyaret etti.

        Burada görevli askerlerle sohbet eden Akkoyun, Mehmetçik'le orucunu açtı.

        Mehmetçik'le ilk iftar sofrasında olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Akkoyun, güvenlik görevlilerine sağlık, huzur ve muvaffakiyetler diledi.

        Programa, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Deniz Malkoç, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Osman Kaba, 2. İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Sümen ve İl Müftüsü Enver Türkmen de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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