Midyat'ta vatandaşlar iftar çadırında iftarlarını açtı

Midyat'ta vatandaşlar, belediyenin kurduğu iftar çadırında orucunu açtı.

Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkanı Veysi Şahin ve AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, Cumhuriyet Bulvarı'nda kurulan iftar çadırında iftar yaptı, vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara hediye dağıttı.

Kaymakam Özdemir, burada yaptığı konuşmada, vatandaşlarla bir araya gelerek dayanışma ve yardımlaşma duygularını pekiştirdiklerini belirterek, bütün vatandaşların ramazan ayını kutladı.

Belediye Başkanı Şahin de ramazan ayının birlik ve beraberliği güçlendirdiğini söyledi.

Hemşehrileriyle mübarek ramazan ayında aynı sofrada buluşmanın ve dua etmenin huzurunu yaşadıklarını dile getiren Şahin, "Soframızı paylaşan, gönlünü açan herkese teşekkür ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin." ifadelerini kullandı.

AK Parti İlçe Başkanı Yarış ise hemşehrileriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, huzurlarının daim olmasını diledi.