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        Üniversite öğrencileri projeleriyle kırsaldaki çocukların yüzünü güldürüyor

        HALİL İBRAHİM SİNCAR - BEŞİR ŞAVUR - Mardin Artuklu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda okuyan öğrencilerin hayata geçirdikleri projeler, kırsal mahallelerdeki çocukların yaşamına dokunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 12:37 Güncelleme: 03.03.2025 - 12:37
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        Üniversite öğrencileri projeleriyle kırsaldaki çocukların yüzünü güldürüyor
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        HALİL İBRAHİM SİNCAR - BEŞİR ŞAVUR - Mardin Artuklu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda okuyan öğrencilerin hayata geçirdikleri projeler, kırsal mahallelerdeki çocukların yaşamına dokunuyor.

        Yüksekokulda okuyan 40 öğrenci, öğretim görevlisi Mehmet Veysi Bora koordinatörlüğünde hazırladıkları 5 projeyi hayata geçirdi.

        Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'ın destekleriyle farklı ilçelerdeki kırsal mahallelerde ziyaret ettikleri 5 okulun bakım ve onarımını yapan gençler, öğrenciler için farklı aktiviteler de düzenliyor.

        Okulların duvarlarını boyayan, bakım ve onarımını yapan, basketbol ve voleybol sahası ile futbol kalesinin direklerini boyayan gençler bahçede zemine oyun alanları çizerek, çocuklarla oyunlar oynuyor, sportif aktiviteler yapıyor.

        Gençlerin bu yıl 5'inci durağı Kızıltepe ilçesinin kırsal Yumurcak Mahallesi'ndeki Yumurcak Ortaokulu oldu.

        - "Bir çocuğu ne kadar güldürebiliyorsa öğrencilerimin notu o kadar yüksek oluyor"

        Öğretim görevlisi Bora, AA muhabirine, üniversite öğrencilerinin daha önce belirlediği okullarda etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

        "Her okul bahçesi bir yetenek sahnesi" sloganıyla hareket ederek çocukların genç yaşta sporla tanışmalarını, bu sayede kendi yeteneklerini de keşfetmelerini sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Bora, bu çalışmalarla üniversiteli gençlere de sosyal sorumluluk kazandırdıklarını vurguladı.

        Bora, projelerin devam edeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Okul bahçelerinde oyun alanları oluşturarak ve etkinlikler düzenleyerek öğrencilerimizin teneffüsleri ve boş vakitlerini verimli geçirmelerine imkan yaratmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize hediyelerimiz de oluyor. Gençlerin, çocukların hayatını dokunup onlara rol model olmalarını istiyoruz. Çocukların yüzünde tebessüm oluşturmak istiyoruz. Projelerimizin sayısını artırmaya devam edeceğiz. Bir çocuğu ne kadar güldürebiliyorsa öğrencilerimin notu o kadar yüksek oluyor."

        - "Bir çocuk gülerse dünya güler"

        Üniversite öğrencilerinden Semanur Sözen, okulların daha temiz ve bakımlı olması için çalıştıklarını belirtti.

        Sözen, bu sayede çocukların akademik başarılarına da katkı sağlamak istediklerini anlatarak, "Ruh hallerini iyileştirmek ve minik kalplerine dokunmak istiyoruz. Okula motivasyonlarını artırmayı hedefliyoruz." dedi.

        Başak Başakçı ise çocukların sporu bir yaşam biçimi haline getirmesine destek olmak istediklerini belirterek, köy okullarını boyayıp, çocuklara spor malzemeleri ulaştırdıklarını, onlarla güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

        Yağmur Kaynak da çocukların yüzlerinde bir tebessüm bırakmayı ve sosyal hayatlarına bir katkı sağlamayı arzuladıklarını dile getirerek, "Dersimizin amacı çocukların yüzünü güldürmek. Bir çocuk gülerse Mardin güler, bir çocuk gülerse dünya güler." diye konuştu

        Esat Alcan ise çocuklarda spor bilincini geliştirmeyi amaçladıklarına işaret ederek, bu kapsamda onlarla geleneksel oyunlar oynadıklarını, yüz boyama etkinliği yaptıklarını, çizdikleri oyun alanlarında eğlenceli zaman geçirdiklerini belirtti.

        Çocukların yüzündeki mutluluğu görünce bundan memnuniyet duyduklarını anlatan Alcan, çocukları mutlu etmek için bundan sonra da bu projeleri sürdüreceklerini kaydetti.

        - "Büyüdüğümde üniversiteli olacağım ve çocukları mutlu edeceğim"

        Yumurcak Ortaokulu öğrencilerinden Emine Gölgün, ablaları ve ağabeyleri sayesinde çok güzel bir gün geçirdiklerini anlatarak, onlarla şarkılar söylediklerini, dans ettiklerini, oyunlar oynadıklarını belirtti.

        Gölgün, "Büyüdüğümde üniversiteli olacağım, buradaki ağabey ve ablalarım gibi köy okullarına gideceğim ve çocukları mutlu edeceğim." dedi.

        Esma Gölgün ise okullarının bu proje sayesinde daha güzel hale geldiğini, bu süreçte eğlenceli aktivitelere katıldıklarını ifade ederek, yüzlerini güldüren üniversite öğrencilerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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