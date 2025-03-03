Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli tutuklandı.

Bu kapsamda aralarında 13 yıl 1 ay ve 17 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlünün de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 70 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri arananların kişilerin yakalanmasına yönelik 24 Şubat-2 Mart'ta çalışma yürüttü.

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