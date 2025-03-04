Savur'da sondaj çalışmaları başladı

Mardin'in Savur ilçesinde su ihtiyacını karşılamak için sondaj çalışmaları başladı.

Savur Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi'nin girişimleriyle vatandaşların su ihtiyacını karşılamak amacıyla sondaj çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Ekiplerin, gece gündüz demeden yoğun bir mesai harcayarak suyun kaynağına ulaşmak için titizlikle çalıştığı kaydedilen açıklamada, Belediye Başkanı Hamidi'nin vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve suya erişimini sağlamak için gereken tüm adımları atmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Tüm mahallelerimizde de sondaj çalışmalarına devam edilecek olup, vatandaşlarımızın su ihtiyacını kalıcı çözümlerle karşılamak için çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir. Belediyemiz, halkımızın temel ihtiyaçlarına yönelik projeleri hayata geçirmeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.