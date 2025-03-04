Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Savur'da sondaj çalışmaları başladı

        Mardin'in Savur ilçesinde su ihtiyacını karşılamak için sondaj çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 11:08 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Savur'da sondaj çalışmaları başladı
        ABONE OL

        Mardin'in Savur ilçesinde su ihtiyacını karşılamak için sondaj çalışmaları başladı.

        Savur Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi'nin girişimleriyle vatandaşların su ihtiyacını karşılamak amacıyla sondaj çalışmalarına başlandığı bildirildi.

        Ekiplerin, gece gündüz demeden yoğun bir mesai harcayarak suyun kaynağına ulaşmak için titizlikle çalıştığı kaydedilen açıklamada, Belediye Başkanı Hamidi'nin vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve suya erişimini sağlamak için gereken tüm adımları atmaya devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, "Tüm mahallelerimizde de sondaj çalışmalarına devam edilecek olup, vatandaşlarımızın su ihtiyacını kalıcı çözümlerle karşılamak için çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir. Belediyemiz, halkımızın temel ihtiyaçlarına yönelik projeleri hayata geçirmeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ağırlaştırılmış müebbet isteminden beraate!
        Ağırlaştırılmış müebbet isteminden beraate!
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Yine hapis cezası aldı
        Yine hapis cezası aldı
        Dusan Tadic fırtınası!
        Dusan Tadic fırtınası!
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Edip Akbayram'a veda
        Edip Akbayram'a veda
        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı
        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı
        Trump, Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu
        Trump, Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu
        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu

        Benzer Haberler

        Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Kızıltepe'de iftar programı düz...
        Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Kızıltepe'de iftar programı düz...
        Mardin'de sopa ve çekiçli cinayet davasının ilk duruşması görüldü
        Mardin'de sopa ve çekiçli cinayet davasının ilk duruşması görüldü
        Mardin'de bir kişi site bahçesinde ölü bulundu
        Mardin'de bir kişi site bahçesinde ölü bulundu
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli tutuklandı
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli tutuklandı
        Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi
        Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi
        Mardin'de kanaması olan hasta V-Notes cerrahisiyle tedavi edildi
        Mardin'de kanaması olan hasta V-Notes cerrahisiyle tedavi edildi