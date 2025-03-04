Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Kızıltepe'de iftar programı düzenledi

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Kızıltepe ilçesinde iftar verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen "İlçe İftar Programları" kapsamında ilçedeki bir düğün salonunda iftar programı gerçekleştirildi.

Açıklamada programdaki konuşmasına yer verilen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, ramazan ayının manevi ikliminde aynı sofranın etrafında toplanarak birliği ve beraberliği pekiştirmenin mutluluğunu paylaştıklarını belirtti.

Akkoyun, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, ramazan ayını, kardeşlik ve dayanışma ruhunun en güçlü şekilde hissedildiği bir rahmet mevsimi olarak görmektedir. Yüzyıllardır aynı kaderi paylaşan bizler, gönül birlikteliği kurduğumuz bu bereket sofralarında bir araya gelerek birbirimize kenetleniyoruz."

Programa, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcısı Soner Hiçdurmaz, 4'üncü Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Cumhur Yazgan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, şehit aileleri, gaziler, kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.