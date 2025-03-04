Suriye'de geçiş süreci anayasasının taslağını hazırlayacak ekipte yer alan Dr. Avak'tan Rektör Özcoşar'a ziyaret

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından, geçiş süreci anayasasının taslağını hazırlamak amacıyla kurulan komisyonda yer alan Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Öğretim Üyesi Suriyeli siyaset bilimci Dr. Abdulhamid el Avak, MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Avak'ın Rektör Özcoşar'ı ziyaretinde Suriye'nin anayasal açıdan yeniden yapılanma süreci, bölgesel barış ve akademik iş birlikleri ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özcoşar, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz, sadece akademik başarılarıyla değil aynı zamanda mezun ve akademisyenlerimizin bölgesel barışa ve kalkınmaya sunduğu katkılarla da gurur kaynağımızdır. Dr. Avak'ın üstlendiği bu önemli görev de yapmış olduğu katkıların göstergelerinden biridir." ifadelerini kullandı.