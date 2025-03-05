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        Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Derik'te iftar programı düzenledi

        Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Derik ilçesinde iftar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 10:53 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:02
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        Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Derik'te iftar programı düzenledi
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        Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Derik ilçesinde iftar verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen "İlçe İftar Programları" kapsamında Derik Spor Salonunda iftar programı gerçekleştirildi.

        Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, programda yaptığı konuşmada, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirdiğini belirtti.

        Akkoyun, şunları kaydetti:

        "Paylaşınca rahmet artar, bereket çoğalır düsturuna sahip bir medeniyetin mensupları olan bizler için bu mukaddes ay, kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi çoğaltmamız için önemli bir vesiledir. Bizler, komşusu açken tok yatmayan, sofradaki lokmasını bölüşerek çoğaltan bir inancın temsilcileriyiz. Devletimizin sağlam iradesi ve aziz milletimizin tam desteğiyle sağlanan huzur ortamı, birçok güzel gelişmeye zemin hazırlamıştır. Hamdolsun ki ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Mardin'imizde de artık huzur, güven ve istikrar hakimdir. Bizim en büyük gayemiz, insanımızın yaşadığı yerde mutlu, huzurlu ve güven içinde geleceğe bakabilmesidir."

        Programa, Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, şehit aileleri, gaziler ve aileleri, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

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