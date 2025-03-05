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        Mardin'de Yeşilay Şube Başkanı Ferit Akdağ'dan açıklama

        Mardin'de Yeşilay Şube Başkanı Ferit Akdağ "1-7 Mart Yeşilay Haftası" dolayısıyla açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 15:50 Güncelleme: 05.03.2025 - 16:35
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        Mardin'de Yeşilay Şube Başkanı Ferit Akdağ'dan açıklama
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        Mardin'de Yeşilay Şube Başkanı Ferit Akdağ "1-7 Mart Yeşilay Haftası" dolayısıyla açıklama yaptı.

        Akdağ, yaptığı açıklamada, 1-7 Mart tarihlerinin Yeşilay Haftası olarak kutlandığını söyledi.

        Birçok kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortaklaşa çalışan Yeşilay'ın Türkiye'de bağımlılığın ortaya çıkmadan engellenmesiyle ilgili çeşitli faaliyetler yürüttüğünü anlatan Akdağ, Yeşilay'ın başta İçişleri, Milli Eğitim, Adalet, Gençlik Spor Bakanlığı ve Anadolu Ajansı ile çeşitli protokoller imzalayarak vatandaşları her türlü bağımlılıktan korumak amacıyla farkındalık faaliyetleri yürüttüğünü belirtti.

        Akdağ, şunları kaydetti:

        "Yeşilay'ın yanında aynı zamanda Yeşilay Danışma Merkezlerimiz (YEDAM) bulunmaktadır. Merkezlerde bağımlılıktan kurtarma, topluma kazandırmayla ilgili faaliyetler ve atölye çalışmaları yürütmektedir. Teknolojiyi kullanarak çağımıza uygun terapiler uygulanmaktadır. Yeşilay şubelerinin amacı önleyici faaliyetlerde bulunmak yani bağımlılık ortaya çıkmadan önce bu kişileri bu konuda bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak. YEDAM ise bağımlılık ortaya çıktıktan sonra bağımlı kişilerin bağımlılıktan kurtulmaları için gerekli desteği sağlamaktadır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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