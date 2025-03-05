Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak ve 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

Mardin'de terör soruşturması kapsamında haklarında dava açılan merkez Artuklu ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak ile 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Amak ile N.T, A.G, A.S. ve E.K. katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından cezalandırılmaları, "terörizmin finansmanı" suçundan ise beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduklarını iddia ederek, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının süre talebini kabul ederek, duruşmayı 16 Nisan'a erteledi.

- İstenilen ceza

İddianamede, tutuksuz sanıklar Mehmet Ali Amak ile N.T, A.G, A.S. ve E.K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terörizmin finansmanı" suçlarından 13 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.