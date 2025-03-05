Mardin'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BLH 44 plakalı otomobil, Artuklu ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki Şehmus A. (17), Bünyamin A. (17) ve Davut P. (18) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
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