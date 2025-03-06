Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Mazıdağı'nda iftar programı düzenlendi

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Mazıdağı ilçesinde iftar program gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen "İlçe İftar Programları" kapsamında Mazıdağı ilçesindeki bir düğün salonunda iftar programı düzenlendi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, programda yaptığı konuşmada, ramazan ayının birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirtti.

Ramazan ayının manevi ikliminde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Akkoyun, şunları kaydetti:

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan mübarek ramazan ayına erişmenin huzuru içindeyiz. Bu sofralar, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği en güzel anlara vesile oluyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 20 yılda ülkemiz birçok alanda büyük değişim ve dönüşüm yaşadı. Devletimizin sağlam iradesi ve milletimizin desteği sayesinde sağlanan huzur ortamı, Mardin'imizde de kendini hissettiriyor. Bugün şehrimizin her köşesinde güven ve istikrar hakim. Mardinli hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını merkeze alan hızlı ve kaliteli bir kamu hizmeti anlayışıyla çalışıyoruz. Devletimiz, her zaman milletinin yanındadır. Bizler de gönülden gelecek bir 'Allah razı olsun' duasına talibiz. Kadim topraklarda huzur, güven ve istikrarın yanında durduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum."

Programa, Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, şehit aileleri, gaziler ve aileleri, kamu kurumlarının yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.