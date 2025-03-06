Mardin'de devrildikten sonra yanan akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devrildikten sonra yanan akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devrildikten sonra yanan akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.
Ahmet K. (36) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen akaryakıt yüklü tanker, Mardin-Şırnak kara yolu kırsal Eymirli Mahallesi mevkisinde devrildi.
Alev alan tankerin yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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