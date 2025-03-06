Mardin'de cipin çarptığı yaya öldü

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İsmet Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen cip, kırsal Ortaköy Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Ö'ye (58) çarptı.

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