Mardin'de seyir halindeki tır alev aldı

Durumu fark eden sürücü yol kenarına park ettiği araçtan inerek yardım istedi.

Mardin-Şanlıurfa kara yolunda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen seyir halindeki şampuan yüklü tırın dorsesi, kırsal Sürekli Mahallesi mevkisinde alev aldı.

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