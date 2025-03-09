Mardin'de seyir halindeki tır alev aldı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.
Mardin-Şanlıurfa kara yolunda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen seyir halindeki şampuan yüklü tırın dorsesi, kırsal Sürekli Mahallesi mevkisinde alev aldı.
Durumu fark eden sürücü yol kenarına park ettiği araçtan inerek yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle bir süre kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Yangında, tırda hasar oluştu.
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