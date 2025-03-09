Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de seyir halindeki tır alev aldı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 19:10 Güncelleme: 09.03.2025 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de seyir halindeki tır alev aldı
        ABONE OL

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Mardin-Şanlıurfa kara yolunda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen seyir halindeki şampuan yüklü tırın dorsesi, kırsal Sürekli Mahallesi mevkisinde alev aldı.

        Durumu fark eden sürücü yol kenarına park ettiği araçtan inerek yardım istedi.

        Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle bir süre kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Yangında, tırda hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beyaz Saray yakınlarında çatışma
        Beyaz Saray yakınlarında çatışma
        Sıcaklıklar artıyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu!
        Sıcaklıklar artıyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu!
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Türk vatandaşlarına Norveç'te bir takımadada oturum izni çıktı
        Türk vatandaşlarına Norveç'te bir takımadada oturum izni çıktı
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?

        Benzer Haberler

        Mardin 1969 Spor - Kahramanmaraş İstiklal Spor: 1-0
        Mardin 1969 Spor - Kahramanmaraş İstiklal Spor: 1-0
        Kızıltepe'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenlen...
        Kızıltepe'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenlen...
        Mardin'de "8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı" düzenlendi
        Mardin'de "8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı" düzenlendi
        Mardin'de hayırsever, marketin 114 bin liralık veresiye borcunu ödedi
        Mardin'de hayırsever, marketin 114 bin liralık veresiye borcunu ödedi
        İmamın motosikleti, cami avlusundan çalındı; o anlar kamerada
        İmamın motosikleti, cami avlusundan çalındı; o anlar kamerada
        AK Parti Mardin İl Kadın Kolları Başkanı Özdaş'tan "8 Mart Dünya Kadınlar G...
        AK Parti Mardin İl Kadın Kolları Başkanı Özdaş'tan "8 Mart Dünya Kadınlar G...